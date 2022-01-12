Что известно об экстренной помощи от США

Такую сумму предусмотрели в "Акте о защите суверенитета Украины". Документ инициировали в Сенате США.

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Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России,

– говорится в сообщении.

Документ предусматривает санкции против:

российского банковского сектора,

высших военных и правительственных чиновников,

добывающих отраслей России,

поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT).

"Нам нужно четко относиться к угрозе, которую представляет Россия. Этот законопроект делает значимые шаги для противодействия российской агрессии и поддерживает наших партнеров в Восточной Европе. США должны убедиться, что Украина может защитить себя, и что мы противостоим любой угрозе вторжения со стороны России", – подчеркнули сенаторы.

Главное о возможной эскалации России

Ранее ГУР сообщило, что агрессор может пойти в полномасштабное наступление в январе – феврале 2022 года.

Однако в начале января издание The New Your Times сообщило, что Владимир Путин подвинул дату нападения ближе к весне.

Причиной якобы стала слишком мягкая зима – бронетехника должна передвигаться по замерзшей земле, а не болоту.

В то же время в США, НАТО и Евросоюзе угрожают агрессору серьезными последствиями в случае нападения.

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