Що відомо про екстрену допомогу від США

Таку суму передбачили в "Акті про захист суверенітету України". Документ ініціювали у Сенаті США.

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Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії,
– мовиться у повідомленні.

Документ передбачає санкції проти:

  • російського банківського сектору,
  • вищих військових і урядових чиновників,
  • видобувних галузей Росії,
  • постачальників спеціалізованих послуг обміну фінансовими повідомленнями (наприклад, SWIFT).

"Нам потрібно чітко ставитися до загрози, яку представляє Росія. Цей законопроєкт робить значущі кроки для протидії російській агресії та підтримує наших партнерів у Східній Європі. США повинні впевнитись, що Україна може захистити себе, і що ми протистоїмо будь-якій загрозі вторгнення з боку Росії", – наголосили сенатори.

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