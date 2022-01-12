Що відомо про екстрену допомогу від США
Таку суму передбачили в "Акті про захист суверенітету України". Документ ініціювали у Сенаті США.
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Законодавство закликає Міністерство оборони і Державне управління прискорити передачу оборонних предметів для зміцнення обороноздатності України і санкціонує виділення 500 мільйонів доларів США в якості додаткової надзвичайної допомоги Україні в разі повторного вторгнення Росії,
– мовиться у повідомленні.
Документ передбачає санкції проти:
- російського банківського сектору,
- вищих військових і урядових чиновників,
- видобувних галузей Росії,
- постачальників спеціалізованих послуг обміну фінансовими повідомленнями (наприклад, SWIFT).
"Нам потрібно чітко ставитися до загрози, яку представляє Росія. Цей законопроєкт робить значущі кроки для протидії російській агресії та підтримує наших партнерів у Східній Європі. США повинні впевнитись, що Україна може захистити себе, і що ми протистоїмо будь-якій загрозі вторгнення з боку Росії", – наголосили сенатори.
Головне про можливу ескалацію Росії
- Раніше ГУР повідомило, що агресор може піти у повномасштабний наступ у січні – лютому 2022 року.
- Однак на початку січня видання The New Your Times повідомило, що Володимир Путін посунув дату нападу ближче до весни.
- Причиною нібито стала надто м'яка зима – бронетехніка має пересуватися по замерзлій землі, а не болоті.
- Водночас у США, НАТО та Євросоюзі погрожують агресору серйозними наслідками у разі нападу.
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