Там подчеркнули, что считают такие высказывания "провокациями". Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова.

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Захарова пожаловалась на "провокации"

Чиновник считает, что Вашингтон не должен интересоваться делами дипломатических учреждений других стран. При этом свою позицию пресс-секретарь российского МИД высказывала в достаточно грубой форме.

Во-первых, какое дело Псаки и США к тому, что происходит с посольствами других стран? Это все можно охарактеризовать как провокационное поведение,

– заявила она.

Захарова не в первый раз отметилась резким заявлением в сторону представителя Белого дома. Ранее она дерзко заявила, что Джен Псаки "подставляет власти США своими некомпетентными заявлениями".

Обратите внимание! По информации, которой владеет Белый дом, российские власти готовились эвакуировать семьи российских дипломатов из Украины в конце декабря и начале января.

Россия вроде бы вывозит дипломатов из Украины: что известно

Издание The New York Times написало, что в начале января Россия начала вывозить своих дипломатов и их семьи из Украины. Мол, домой уже вернулись около 30 человек.

Впрочем, Москва все отрицает. Там говорят, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Отреагировали на эту информацию и в украинском МИД. В ведомстве ничего не знают о намерениях России касательно эвакуации своих дипломатов.

СМИ о возможной эвакуации российских дипломатов: смотрите видео