В соцсетях активно обсуждают намерения эвакуации из Украины из-за российской агрессии.

Важно NYT пишет, что семьи российских дипломатов начали вывозить из Украины: Москва отрицает

В закрытой группе Expats in Kyiv пользователь Гийом Домбровский написал, что слышал от друга из Британии, что посольство готовит эвакуацию. Он спросил других участников группы, слышал ли кто-то об этом. В разговоре приняли участие еще несколько человек.

Пользователь Анастасия Лапатина сказала, что знает определенные детали. По ее словам, посольство Канады дважды проверяет контакты и местонахождение своих граждан. Она добавила, что делают это "на всякий случай".

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются выяснить, действительно ли посольства говорят об эвакуации своих граждан.

Иностранные граждане обсуждают в соцсетях эвакуацию из Украины / Фото 24 канала

Эвакуация из Украины: что об этом известно

Утром 18 января появилась информация о том, что в нашу страну вылетел отдельный отряд канадских спецназовцев. Правда, они прибудут не для учений. Как пишут СМИ, это произошло "на фоне роста напряжения между НАТО и Россией". Есть 2 основных цели нахождения этого отряда в Украине:

Пытаться сдержать возможную российскую агрессию против Украины.

Помочь в разработке плана эвакуации канадских дипломатов из Украины, если Россия пойдет на новое полномасштабное вторжение.

Впоследствии появилась информация о том, что Россия якобы начала вывозить своих дипломатов из Украины. В общей сложности украинскую территорию покинули 30 семей. В российском МИД эту информацию опровергают. В министерстве государства-агрессора говорят, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

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