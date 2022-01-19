Відповідну заяву політик зробив, коментуючи нарощення сил Кремлем. Це трапилось на брифінгу в Києві 19 січня.
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Пріоритет щодо дій Кремля – дипломатія
Держсекретар США заявив, що він звісно ж не може прочитати думки Володимира Путіна, проте запевнив: "Ми повинні продовжувати робити те, що ми робимо, виходячи з того, що ми бачимо та історичного досвіду".
Ентоні Блінкен пригадав, що Росія нарощує вплив в Грузії, Молдові та Україні, а також накопичує свої війська на кордоні з нашою державою.
Ми запропонували два шляхи для Росії – дипломатичний через діалог, щоб вирішити розбіжності мирно та призвести до деескалації, якщо Кремль обере агресію, то інших шлях, – конфлікт, який матиме серйозні наслідки. Зараз очевидно, що пріоритет – дипломатичний шлях,
– заявив держсекретар США.
Політик запевнив, що дипломатичний шлях є кращим для всіх.
Окрім того, Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові надати Україні ще більше допомоги у оборонній галузі у випадку агресії Росії. Держсекретар США пояснив, що це рішення підтримують обидві партії у Штатах.
Ба більше, політик пояснив, що Україні потрібно спільно протидіяти російській загрозі та працювати над євроатлантичними перспективами нашої країни.
Останні заяви міжнародної спільноти на тлі загрози для України зі сторони Росії
- 19 січня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Кремль у будь-який момент може почати повномасштабний наступ на Україну. Та у разі нападу Євросоюз застосує щодо країни нові масштабні санкції.
- У МЗС Канади також пригрозили Кремлю санкціями у випадку нового нападу Росії на Україну. Там також пояснили, що Канада працює над заходами стримування. Такими, що підвищують обороноздатність України. Наприклад, як місія канадських сил UNIFIER.
- 19 січня очільник МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Політики обговорили комплексний пакет стримування Росії. Розмова відбулась напередодні засідання Ради Євросоюзу, яке має відбутися 24 січня.
- 12 січня Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються президента Росії. Їх запровадять у тому випадку, якщо Володимир Путін знову вторгнеться в Україну. У документі мовиться про заборону Путіну та іншим високопосадовцям Росії в'їжджати в США та замороження їхніх американських активів.
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