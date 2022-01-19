Відповідну заяву політик зробив, коментуючи нарощення сил Кремлем. Це трапилось на брифінгу в Києві 19 січня.

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Пріоритет щодо дій Кремля – дипломатія

Держсекретар США заявив, що він звісно ж не може прочитати думки Володимира Путіна, проте запевнив: "Ми повинні продовжувати робити те, що ми робимо, виходячи з того, що ми бачимо та історичного досвіду".

Ентоні Блінкен пригадав, що Росія нарощує вплив в Грузії, Молдові та Україні, а також накопичує свої війська на кордоні з нашою державою.

Ми запропонували два шляхи для Росії – дипломатичний через діалог, щоб вирішити розбіжності мирно та призвести до деескалації, якщо Кремль обере агресію, то інших шлях, – конфлікт, який матиме серйозні наслідки. Зараз очевидно, що пріоритет – дипломатичний шлях,
– заявив держсекретар США.

Політик запевнив, що дипломатичний шлях є кращим для всіх.

Окрім того, Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові надати Україні ще більше допомоги у оборонній галузі у випадку агресії Росії. Держсекретар США пояснив, що це рішення підтримують обидві партії у Штатах.

Ба більше, політик пояснив, що Україні потрібно спільно протидіяти російській загрозі та працювати над євроатлантичними перспективами нашої країни.

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