Соответствующее заявление политик сделал, комментируя наращивание сил Кремлем. Это случилось на брифинге в Киеве 19 января.

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Приоритет в отношении действий Кремля – дипломатия

Госсекретарь США заявил, что он конечно же не может прочитать мысли Владимира Путина, однако заверил: "Мы должны продолжать делать то, что мы делаем, исходя из того, что мы видим и исторического опыта".

Энтони Блинкен вспомнил, что Россия наращивает влияние в Грузии, Молдове и Украине, а также накапливает свои войска на границе с нашим государством.

Мы предложили два пути для России-дипломатический через диалог, чтобы решить разногласия мирно и привести к деэскалации, если Кремль выберет агрессию, то других путь, – конфликт, который будет иметь серьезные последствия. Сейчас очевидно, что приоритет-дипломатический путь,
– заявил госсекретарь США.

Политик заверил, что дипломатический путь является лучшим для всех.

Кроме того, Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы предоставить Украине еще больше помощи в оборонной отрасли в случае агрессии России. Госсекретарь США пояснил, что это решение поддерживают обе партии в Штатах.

Более того, политик объяснил, что Украине нужно совместно противодействовать российской угрозе и работать над евроатлантическими перспективами нашей страны.

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