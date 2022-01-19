Соответствующее заявление политик сделал, комментируя наращивание сил Кремлем. Это случилось на брифинге в Киеве 19 января.
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Приоритет в отношении действий Кремля – дипломатия
Госсекретарь США заявил, что он конечно же не может прочитать мысли Владимира Путина, однако заверил: "Мы должны продолжать делать то, что мы делаем, исходя из того, что мы видим и исторического опыта".
Энтони Блинкен вспомнил, что Россия наращивает влияние в Грузии, Молдове и Украине, а также накапливает свои войска на границе с нашим государством.
Мы предложили два пути для России-дипломатический через диалог, чтобы решить разногласия мирно и привести к деэскалации, если Кремль выберет агрессию, то других путь, – конфликт, который будет иметь серьезные последствия. Сейчас очевидно, что приоритет-дипломатический путь,
– заявил госсекретарь США.
Политик заверил, что дипломатический путь является лучшим для всех.
Кроме того, Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы предоставить Украине еще больше помощи в оборонной отрасли в случае агрессии России. Госсекретарь США пояснил, что это решение поддерживают обе партии в Штатах.
Более того, политик объяснил, что Украине нужно совместно противодействовать российской угрозе и работать над евроатлантическими перспективами нашей страны.
Последние заявления международного сообщества на фоне угрозы для Украины со стороны России
- 19 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что Кремль в любой момент может начать полномасштабное наступление на Украину. Но в случае нападения Евросоюз применит в отношении страны новые масштабные санкции.
- В МИД Канады также пригрозили Кремлю санкциями в случае нового нападения России на Украину. Там также пояснили, что Канада работает над мерами сдерживания. Повышающими обороноспособность Украины. Например, как миссия канадских сил UNIFIER.
- 19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Политики обсудили комплексный пакет сдерживания России. Разговор состоялся накануне заседания Совета Евросоюза, которое должно состояться 24 января.
- 12 января Сенат США опубликовал проект санкций, касающихся президента России. Их введут в том случае, если Владимир Путин снова вторгнется в Украину. В документе говорится о запрете Путину и другим высокопоставленным чиновникам России въезжать в США и замораживании их американских активов.
Кремль может разместить наступательное вооружение в Украине-смотрите видео