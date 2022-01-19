Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга по итогам встречи с Дмитрием Кулебой.

Важно В случае агрессии против Украины, Россия получит ответ не только США, – Блинкен

Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы решить экономические вызовы.

Мы продолжаем содействовать Украине в ее способности защитить себя. В течение многих лет мы инвестировали в экономическое развитие стран, в энергетическую безопасность, инфраструктуру, верховенство права и мы будем продолжать поддержку, что предполагает оборонную безопасность,

– заверил госсекретарь США.

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