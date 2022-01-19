Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу за підсумками зустрічі з Дмитром Кулебою.

Важливо У разі агресії проти України, Росія отримає відповідь не лише США, – Блінкен

Блінкен підкреслив, що Штати підтримуватимуть Україну, щоб розв'язати економічні виклики.

Ми продовжуємо сприяти Україні в її здатності захистити себе. Протягом багатьох років ми інвестували в економічний розвиток країн, в енергетичну безпеку, інфраструктуру, верховенство права і ми будемо продовжувати підтримку, що передбачає оборонну безпеку,

– запевнив держсекретар США.

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