Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Евросоюз солидарен с Украиной.

"Если ситуация ухудшится, мы пойдем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами", – заявила глава Еврокомиссии.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС также не одобряют попыток России разделить Европу на сферы влияния.

Начинаются беспокойные времена. Мы поддерживаем диалог с Россией, но не принимаем попытки разделить Европу на сферы влияния,

– подчеркнула она.

Обратите внимание! Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии России против Украины это будет иметь серьезные последствия не только со стороны американской стороны, но и Европы.

Заместитель министра иностранных дел России заявил, что они не будут нападать на Украину. Сергей Рябков цинично отметил, что никаких "агрессивных действий" Кремль не планирует.

Энтони Блинкен призвал Владимира Путина выбрать "мирный путь" и избежать эскалации конфликта с Украиной.

В Министерстве иностранных дел Канады пригрозили России. В случае масштабного вторжения в Украину Кремль будут ждать усиленные санкции.

Великобритания начала поставлять Украине легкое противотанковое оружие на фоне угрожающей поведения России.

Полный текст публикации Урсулы фон дер Ляйен в твиттере:

We support dialogue with Russia but do not accept attempts to divide Europe into spheres of influence. We reaffirm our solidarity with Ukraine.

If the situation deteriorates, we will come with massive sanctions, coordinated with partners.