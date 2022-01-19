По словам Энтони Блинкена, Владимир Путин может в короткие сроки принять решение о вторжении в Украину. Однако госсекретарь США призвал главу Кремля воздержаться от этого.

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Решение о нападении зависит только от Путина

Энтони Блинкен выразил надежду, что угрозу на границе России и Украины удастся решить дипломатическим путем. Однако полномасштабное вторжение зависит только от Владимира Путина.

Я очень, очень надеюсь, что мы сможем продолжить это на дипломатическом и мирном пути, но в конце концов это будет решение (о нападении – 24 канал) президента Путина,

– заявил Блинкен.

Также госсекретарь США подчеркнул, что в Вашингтоне известны намерения Кремля в ближайшее время увеличить количество военных у границ Украины. Именно поэтому Блинкен призвал Путина к "мирному пути" разрешения конфликта.

Угроза российского вторжения в Украину: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения западные СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.

Из-за угрозы вторжения и требований России относительно нерасширения НАТО, которые называют "гарантиями безопасности" в течение 10-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене состоялись переговоры российских делегатов с США, НАТО и ОБСЕ. Однако они вернулись в Москву ни с чем.

По данным американской разведки, Россия активно готовится к провокациям на Донбассе, чтобы оправдать свое вторжение в Украину, которое возможно уже этой зимой.

Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности введения войск в Украину

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