На Украину "нападать не будут"
Россия, мол, не будет "ни атаковать, ни нападать, ни врываться" в Украину. Об этом Рябков заявил на заседании клуба "Валдай".
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Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь,
– подчеркнул заместитель министра.
Ранее в МИДе России говорили совсем иначе
Российская власть сама себе противоречит такими высказываниями. Ведь 10 декабря 2021 года МИД России опубликовал обращение о вступлении Украины в НАТО. Так, ведомство заявило, что, в случае вступления нашей страны в Альянс, Европе "угрожает масштабный конфликт".
"Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – говорили в МИД России.
Войска России возле границы Украины: последние новости
- По данным США, в преддверии вторжения в Украину Кремль готовит проведение провокаций. Все для того, чтобы сфабриковать повод для вторжения и оправдать свое нападение на Украину. Поэтому такие заявления Рябкова совсем не удивляют.
- Кроме того, в Госдепе США предупредили, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси. Разместить войска Кремль планирует под видом "военных учений".
- Кроме того, в Вашингтоне считают, что Владимир Путин может даже разместить ядерное оружие у своего коллеги Александра Лукашенко.
- Из-за возможной агрессии России 19 января в Киев со срочным визитом прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен.
- В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не паниковать и "сохранять холодный ум".
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