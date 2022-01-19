На Украину "нападать не будут"

Россия, мол, не будет "ни атаковать, ни нападать, ни врываться" в Украину. Об этом Рябков заявил на заседании клуба "Валдай".

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Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь,

– подчеркнул заместитель министра.

Ранее в МИДе России говорили совсем иначе

Российская власть сама себе противоречит такими высказываниями. Ведь 10 декабря 2021 года МИД России опубликовал обращение о вступлении Украины в НАТО. Так, ведомство заявило, что, в случае вступления нашей страны в Альянс, Европе "угрожает масштабный конфликт".

"Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – говорили в МИД России.

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