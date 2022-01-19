На Україну "нападати не будуть"

Росія, мовляв, не буде "ні атакувати, ні нападати, ні вдиратися" в Україну. Про це Рябков заявив на засіданні клубу "Валдай".

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Я впевнений, що немає ніякого ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь,

– наголосив заступник міністра.

Раніше в МЗС Росії говорили зовсім інакше

Російська влада сама собі суперечить такими висловлюваннями. Адже 10 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало звернення щодо вступу України в НАТО. Так, відомство заявило, що у разі вступу нашої країни в Альянс, Європі "загрожує масштабний конфлікт".

"Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози для нашої безпеки, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – говорили у МЗС Росії.

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