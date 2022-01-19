На Україну "нападати не будуть"
Росія, мовляв, не буде "ні атакувати, ні нападати, ні вдиратися" в Україну. Про це Рябков заявив на засіданні клубу "Валдай".
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Я впевнений, що немає ніякого ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь,
– наголосив заступник міністра.
Раніше в МЗС Росії говорили зовсім інакше
Російська влада сама собі суперечить такими висловлюваннями. Адже 10 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало звернення щодо вступу України в НАТО. Так, відомство заявило, що у разі вступу нашої країни в Альянс, Європі "загрожує масштабний конфлікт".
"Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози для нашої безпеки, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – говорили у МЗС Росії.
Війська Росії біля кордону України: останні новини
- За даними США, напередодні вторгнення в Україну Кремль готує проведення провокацій. Все для того, щоб сфабрикувати привід для вторгнення й виправдати свій напад на Україну. Тому такі заяви Рябкова зовсім не дивують.
- Крім того, в Держдепі США попередили, що Росія може вдертися в Україну зі сторони Білорусі. Розмістити війська Кремль планує під виглядом "військових навчань".
- Ба більше, у Вашингтоні вважають, що Володимир Путін може навіть розмістити ядерну зброю у свого колеги Олександра Лукашенка.
- Через можливу агресію Росії 19 січня до Києва з терміновим візитом прилетів державний секретар США Ентоні Блінкен.
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав громадян не панікувати та "зберігати холодний розум".
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