Очільниця канадського МЗС Мелані Жолі була на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Саме там вона і прокоментувала можливі санкції.

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МЗС Канади: Є лише один можливий шлях

Міністерка закордонних справ Канади відзначила, що є єдиний життєздатний вихід із нинішнього загострення між Росією і Заходом. Мовиться про те, щоб Росія припинила ескалацію та погодилася на діалог.

Є лише один можливий шлях – Росія має почати деескалацію і вступити у змістовний діалог. Це питання я порушила і тут, і на інших зустрічах із колегами,

– наголосила вона.

За словами Мелані Жолі, Канада стурбована нарощуванням Росією сил на українських кордонах та її дестабілізаційними діями. Візит глави МЗС є виявом солідарності Канади з Україною.

Зауважте! Міністерка підкреслила, що Канада працює над заходами стримування. Такими є, зокрема ті, що підвищують обороноздатність України, як місія канадських сил UNIFIER.

Нещодавні заяви Канади: останні випадки

Мелані Жолі заявила, що Канада надасть Україні озброєння. Насамперед мовиться про військове обладнання, яке вкрай необхідне країні.

На початку січня до України країни вилетів окремий загін канадських спецпризначенців. Подібна допомога у рамках місії UNIFIER відбувається вже кілька років.

Експосол України у США Валерій Чалий певен, що Україні слід посилювати партнерство з Канадою. Мовиться про те, щоб вистояти потенційну атаку з боку Росії.

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