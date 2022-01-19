Очільниця канадського МЗС Мелані Жолі була на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Саме там вона і прокоментувала можливі санкції.
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МЗС Канади: Є лише один можливий шлях
Міністерка закордонних справ Канади відзначила, що є єдиний життєздатний вихід із нинішнього загострення між Росією і Заходом. Мовиться про те, щоб Росія припинила ескалацію та погодилася на діалог.
Є лише один можливий шлях – Росія має почати деескалацію і вступити у змістовний діалог. Це питання я порушила і тут, і на інших зустрічах із колегами,
– наголосила вона.
За словами Мелані Жолі, Канада стурбована нарощуванням Росією сил на українських кордонах та її дестабілізаційними діями. Візит глави МЗС є виявом солідарності Канади з Україною.
Нещодавні заяви Канади: останні випадки
- Мелані Жолі заявила, що Канада надасть Україні озброєння. Насамперед мовиться про військове обладнання, яке вкрай необхідне країні.
- На початку січня до України країни вилетів окремий загін канадських спецпризначенців. Подібна допомога у рамках місії UNIFIER відбувається вже кілька років.
- Експосол України у США Валерій Чалий певен, що Україні слід посилювати партнерство з Канадою. Мовиться про те, щоб вистояти потенційну атаку з боку Росії.
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