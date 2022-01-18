Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела. І зазначили, що ці військові полетіли не для навчань, а мають інші задачі.
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Global News: елітні канадські спецпризначенці прибули в Україну
Загін бійців елітного полку спеціальних операцій Канади CSOR 9 січня скерували до України, пишуть канадські ЗМІ. Про це їм начебто зізналися джерела в уряді.
А сталося це "на тлі зростання напруження між НАТО та Росією". Причому, пишуть журналісти, є дві основні цілі перебування цього загону в Україні:
- Намагатися стримати можливу російську агресію проти України.
- Допомогти у розробці плану евакуації канадських дипломатів з України, якщо Росія піде на нове повномасштабне вторгнення.
Зауважте: канадські військові, приблизно 200 людей, вже кілька років в Україні – вони тренують українських бійців у рамках місії UNIFIER. А проте джерела Global News запевняють, що новий загін "не буде залучений до навчання".
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