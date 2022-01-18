Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела. І зазначили, що ці військові полетіли не для навчань, а мають інші задачі.

Також цікаво Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та зустрічався з Зеленським, – CNN

Global News: елітні канадські спецпризначенці прибули в Україну

Загін бійців елітного полку спеціальних операцій Канади CSOR 9 січня скерували до України, пишуть канадські ЗМІ. Про це їм начебто зізналися джерела в уряді.

А сталося це "на тлі зростання напруження між НАТО та Росією". Причому, пишуть журналісти, є дві основні цілі перебування цього загону в Україні:

Намагатися стримати можливу російську агресію проти України.

Допомогти у розробці плану евакуації канадських дипломатів з України, якщо Росія піде на нове повномасштабне вторгнення.

Зауважте: канадські військові, приблизно 200 людей, вже кілька років в Україні – вони тренують українських бійців у рамках місії UNIFIER. А проте джерела Global News запевняють, що новий загін "не буде залучений до навчання".

Довідка: UNIFIER – це Об'єднана цільова група Збройних сил України й Канади. Стартувала ця місія ще у листопаді 2014 року – на тлі першого великого вторгнення Росії в Україну.

Наразі відомо, що мандат місії завершиться у березні 2022 року, якщо його не продовжать.

Цікаве відео: "Росіяни теж гинуть на війні"