Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. И отметили, что эти военные улетели не для учений, а имеют другие задачи.
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Global News: элитные канадские спецназовцы прибыли в Украину
Отряд бойцов элитного полка специальных операций Канады CSOR 9 января направили в Украину, пишут канадские СМИ. Об этом им якобы признались источники в правительстве.
Случилось это "на фоне роста напряжения между НАТО и Россией". Причем, пишут журналисты, есть две основные цели нахождения этого отряда в Украине:
- Пытаться сдержать возможную российскую агрессию против Украины.
- Помочь в разработке плана эвакуации канадских дипломатов из Украины, если Россия пойдет на новое полномасштабное вторжение.
Заметьте: канадские военные, около 200 человек, уже несколько лет в Украине – они тренируют украинских бойцов в рамках миссии UNIFIER. Однако источники Global News уверяют, что новый отряд "не будет привлечен к учениям".
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