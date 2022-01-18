Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. И отметили, что эти военные улетели не для учений, а имеют другие задачи.

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Global News: элитные канадские спецназовцы прибыли в Украину

Отряд бойцов элитного полка специальных операций Канады CSOR 9 января направили в Украину, пишут канадские СМИ. Об этом им якобы признались источники в правительстве.

Случилось это "на фоне роста напряжения между НАТО и Россией". Причем, пишут журналисты, есть две основные цели нахождения этого отряда в Украине:

Пытаться сдержать возможную российскую агрессию против Украины.

Помочь в разработке плана эвакуации канадских дипломатов из Украины, если Россия пойдет на новое полномасштабное вторжение.

Заметьте: канадские военные, около 200 человек, уже несколько лет в Украине – они тренируют украинских бойцов в рамках миссии UNIFIER. Однако источники Global News уверяют, что новый отряд "не будет привлечен к учениям".

Справка. UNIFIER – это Объединенная целевая группа Вооруженных сил Украины и Канады . Стартовала эта миссия еще в ноябре 2014 года – на фоне первого крупного вторжения России в Украину.

Известно, что мандат миссии завершится в марте 2022 года, если его не продлят.