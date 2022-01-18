В Украине он встретился с президентом Владимиром Зеленским и "коллегами по разведке". По меньшей мере, так утверждают американские журналисты.

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Директор ЦРУ Билл Бернс якобы посещал Украину

Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, как утверждают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники, неделю назад посетил с рабочим визитом Украину. Поводом явилась текущая угроза вторжения России.

Журналисты говорят, что Бернс (возглавляет ЦРУ с марта 2021 года):

  • Провел встречу с украинскими разведчиками, а также и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Говорили о ситуации с Россией, рисках текущих и "усилиях по деэскалации".

В издании отметили, что в ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять поездки своего директора публично. Поэтому, вероятно, до сих пор мы об этом визите и не знали.

Официально же известно следующее:

Что такое ЦРУ и как оно работает: смотрите в видео