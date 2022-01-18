В Украине он встретился с президентом Владимиром Зеленским и "коллегами по разведке". По меньшей мере, так утверждают американские журналисты.
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Директор ЦРУ Билл Бернс якобы посещал Украину
Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, как утверждают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники, неделю назад посетил с рабочим визитом Украину. Поводом явилась текущая угроза вторжения России.
Журналисты говорят, что Бернс (возглавляет ЦРУ с марта 2021 года):
- Провел встречу с украинскими разведчиками, а также и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Говорили о ситуации с Россией, рисках текущих и "усилиях по деэскалации".
В издании отметили, что в ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять поездки своего директора публично. Поэтому, вероятно, до сих пор мы об этом визите и не знали.
Официально же известно следующее:
- Делегация Конгресса США 17 января посетила Киев. Участники миссии пообещали, что Вашингтон поможет Украине оружием, если Россия решится на новое полномасштабное вторжение.
- Россия же уверяет, что не готовит провокаций для нападения на Украину. В частности, в этом попытался уверить министр иностранных дел Кремля Сергей Лавров.
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