СМИ сообщают об этом, ссылаясь на 5 анонимных экс-сотрудников разведки и органов безопасности. Говорят, программа основана на тайном объекте на юго-западе США. Его название не разглашают.

Важно Под чужим флагом: разведка предупредила, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе

Что известно о предполагаемой программе

Программу под руководством ЦРУ создали при администрации президента Барака Обамы. Это произошло после вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году. Уже при администрации Дональда Трампа программу расширили, а при Джо Байдене расширили еще больше.

Программа включает обучение стрельбе из огнестрельного оружия, методов маскировки, наземной навигации, различных тактик, разведывательных методик.

Обратите внимание! По утверждению издания, силы, обученные ЦРУ, могут сыграть решающую роль в случае эскалации на востоке Украины.

Что известно об угрозе нападения России

Американская пресса в октябре 2021 года впервые заговорила о новой угрозе нападения России на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в конце 2021 года заявил, что возле границы с Украиной находятся 122 тысячи военных России.

Также украинская разведка заявила, что командование Кремля даже приступило к проверке боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе.

В январе Вашингтон предупредил, что Россия может готовиться к проведению спецоперации в Донбассе под чужим флагом. Таким образом, агрессор хочет создать повод для вторжения.

Ранее говорили, что Москва может создать в качестве повода для нападения "внутренний переворот".

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