ЗМІ повідомляють про це, посилаючись на 5 анонімних експрацівників розвідки та органів нацбезпеки. Кажуть, що програма заснована на таємному об'єкті на південному заході США. Його назву не розголошують.

Важливо Під чужим прапором: розвідка попередила, що Росія готує спецоперацію на Донбасі

Що відомо про ймовірну програму

Програму під керівництвом ЦРУ створили за адміністрації президента Барака Обами. Це сталось після вторгнення Росії в Україну та анексії Криму в 2014 році. Вже при адміністрації Дональда Трампа програму розширили, а за Джо Байдена – розширили ще більше.

Програма включає навчання стрільбі з вогнепальної зброї, методів маскування, наземної навігації, різних тактик, розвідувальних методик.

Зверніть увагу! За твердженнями видання, сили, навчені ЦРУ, можуть відіграти вирішальну роль у випадку ескалації на Сході України.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Американська преса у жовтні 2021 року вперше заговорила про нову загрозу нападу Росії на Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов наприкінці 2021 року заявив, що біля кордону з Україною перебуває 122 тисячі військових Росії.

Також українська розвідка заявила, що командування Кремля навіть почало перевірку бойової готовності своїх військ на окупованому Донбасі.

У січні Вашингтон попередив, що Росія може готуватись до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором. Таким чином агресор хоче створити привід для вторгнення.

Раніше казали, що Москва може створити як привід для нападу "внутрішній переворот".

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