ЗМІ повідомляють про це, посилаючись на 5 анонімних експрацівників розвідки та органів нацбезпеки. Кажуть, що програма заснована на таємному об'єкті на південному заході США. Його назву не розголошують.

Важливо Під чужим прапором: розвідка попередила, що Росія готує спецоперацію на Донбасі

Що відомо про ймовірну програму

Програму під керівництвом ЦРУ створили за адміністрації президента Барака Обами. Це сталось після вторгнення Росії в Україну та анексії Криму в 2014 році. Вже при адміністрації Дональда Трампа програму розширили, а за Джо Байдена – розширили ще більше.

Програма включає навчання стрільбі з вогнепальної зброї, методів маскування, наземної навігації, різних тактик, розвідувальних методик.

Що відомо про загрозу нападу Росії

  • Американська преса у жовтні 2021 року вперше заговорила про нову загрозу нападу Росії на Україну.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов наприкінці 2021 року заявив, що біля кордону з Україною перебуває 122 тисячі військових Росії.
  • Також українська розвідка заявила, що командування Кремля навіть почало перевірку бойової готовності своїх військ на окупованому Донбасі.
  • У січні Вашингтон попередив, що Росія може готуватись до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором. Таким чином агресор хоче створити привід для вторгнення.
  • Раніше казали, що Москва може створити як привід для нападу "внутрішній переворот".

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