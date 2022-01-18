Мелані Жолі перед цим зустрічалась з Дмитром Кулебою. Це трапилось 18 січня під час офіційного візиту в Україну.

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Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади

Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації,
– написав Зеленський.

Президент запевнив, що очільниця канадського МЗС вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України.

До речі, на брифінгу Мелані Жолі заявила, що Канада надасть Україні озброєння. Зокрема мовиться про військове обладнання.

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Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності.