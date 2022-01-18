До складу делегації сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер. Зеленський подякував Конгресу за солідарність з народом України.

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Президент розповів сенаторам про безпекову ситуацію

Зеленський поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки для протидії агресії Росії.

Ми відчуваємо та отримуємо дієву допомогу у сфері безпеки в такий складний час, час агресії з боку Росії,

– сказав глава держави.

Під час розмови підняли і тему "Північного потоку-2". Сторони погодились, що російський газопровід є викликом для енергетичної безпеки України та Європу.

Які ще питання порушили:

Зеленський наголосив на необхідності підготовки превентивного пакету санкцій проти Росії.

Президент розповів, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином створюють привід для ескалації – "захист російських громадян".

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Американські сенатори висловили підтримку суверенітету України

Американські сенатори висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вони наголосили, що наша країна має повне право визначати шлях, як забезпечувати свою безпеку.

Один з сенаторів пообіцяв летальну зброю

Як пише Інтерфакс-Україна, під час брифінгу сенатор Річард Блюменталь заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну США нададуть Україні летальну зброю.

Ми введемо дуже болючі економічні санкції, але ще важливіше те, що ми дамо народу України летальну зброю, яку вони потребують для того, щоб захищати свої життя. Чи це буде Javelin або Stinger, або стрілецька зброя, або катери – Росія заплатить ціну, будуть наслідки,

– сказав Блюменталь.

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Позиція США щодо агресії Росії: останні новини

Сенатор Роб Портман під час візиту до Києва повідомив, що США надсилають чіткий меседж Росії – що Вашингтон повністю на боці Києва.

Сенатор Мітт Ромні заявив, що США та партнери мають завадити Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз. Бо саме така мета глави Кремля.

Раніше в адміністрації президента США пообіцяли Росії "належну відповідь" за організовані кібератаки в Україні.

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