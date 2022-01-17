Адміністрація Джозефа Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною широкомасштабних зусиль Росії в межах ескалації. Тож США працюють з українським урядом над посиленням оборони.

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"Належна відповідь" Росії

У контексті кібератаки радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заговорив і про санкції. Втім, він наголошує, що поки про санкції мовиться лише після нової прямої агресії Росії проти України.

Водночас радник Байдена запевняє, що США з союзниками вироблять "належну відповідь" і в тому разі, якщо Росія вдасться до кібератак на Україну.

Якщо росіяни вдадуться до військових дій, Вашингтон вживе заходів, спрямованих проти їх економіки, проти їх стратегічного становища в Європі,
– пообіцяв Джейк Салліван.

Кібератака на Україну

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