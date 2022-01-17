Администрация Джозефа Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут являться частью широкомасштабных усилий России в рамках эскалации. Поэтому США работают с украинским правительством над усилением обороны.

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"Надлежащий ответ" России

В контексте кибератаки советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заговорил и о санкциях. Впрочем, он отмечает, что пока о санкциях говорится только после новой прямой агрессии России против Украины.

В то же время советник Байдена уверяет, что США с союзниками выработают "правильный ответ" и в том случае, если Россия прибегнет к кибератакам на Украину.

Если россияне предпримут военные действия, Вашингтон примет меры, направленные против их экономики, против их стратегического положения в Европе,

– пообещал Джейк Салливан.

Кибератака в Украину

В ночь с 13 на 14 января ряд государственных структур Украины подверглись кибератакам. В результате этого не работали сайты Кабмина, отдельных министерств, сервиса Дия и другие.

Хакеры, вероятно, хотели выставить виновной в кибератаке соседнюю Польшу, ведь оставленое на сайтах послание было в том числе и на польском языке. Правда, очень нетипичном для самих поляков.

В то же время в Центре информационной безопасности обнаружили зацепки, указывающие, что кибератаку могли организовать из России, которая уже 8 лет воюет против Украины.

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