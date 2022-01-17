Американський сенатор Мітт Ромні прокоментував дії Росії та висловив своє припущення щодо того, якими є плани Володимира Путіна.

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Путін хоче відродити СРСР

Він (Путін – 24 канал) намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити,

– заявив Ромні.

Сенатор вважає, що глава Кремля прагне відтворити Радянський союз у певній формі. Для цього, пояснив Ромні, Путін намагається розділити НАТО та послабити його. "Нам потрібний сильний Альянс НАТО не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", – зазначив сенатор.

Він переконаний, що Заходу слід заблокувати газопровід "Північний потік-2", який повинен проходити з Росії до Німеччини через Балтійське море. Днями представники Демократичної партії Сенату заблокували спробу республіканців накласти санкції на цей трубопровід.

"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід не працюватиме. У нього (Путіна – 24 канал) не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні", – наголосив Ромні. Він додав, що російський президент відповідатиме за свої дії.

Проти Путіна можуть ввести персональні санкції: що відомо

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо днями представив законопроєкт, який пропонує ввести персональні санкції проти Володимира Путіна. Обмеження проти очільника Кремля можуть запровадити у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну.

Це вже друга схожа ініціатива в Сенаті США. Перший документ там опублікували 12 січня – у день перемовин Росії з НАТО.

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