В состав делегации сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер. Зеленский поблагодарил Конгресс за солидарность с народом Украины.
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Президент рассказал сенаторам о ситуации с безопасностью
Зеленский проинформировал сенаторов США о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах по противодействию агрессии России.
Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны России,
– сказал глава государства.
Во время разговора подняли и тему "Северного потока-2". Стороны согласились, что российский газопровод – вызов для энергетической безопасности Украины и Европы.
Какие еще вопросы подняли:
- Зеленский отметил необходимость подготовки превентивного пакета санкций против России.
- Президент рассказал, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях.
- Таким образом создают повод для эскалации – "защита российских граждан".
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Американские сенаторы выразили поддержку суверенитету Украины
Американские сенаторы выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули, что наша страна имеет полное право определять путь, как обеспечивать свою безопасность. отметили полное и безоговорочное право нашего государства самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности.
Один из сенаторов пообещал летальное оружие
Как пишет Интерфакс-Украина, во время брифинга сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения России в Украину США предоставят Украине летальное оружие.
Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будь то Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера – Россия заплатит цену, будут последствия,
– сказал Блюменталь.
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Позиция США относительно агрессии России: последние новости
- Сенатор Роб Портман во время визита в Киев сообщил, что США присылают четкий месседж России – Вашингтон полностью на стороне Киева.
- Сенатор Митт Ромни заявил, что США и партнеры должны помешать Владимиру Путину воссоздать Советский Союз. Ибо именно такова цель главы Кремля.
- Ранее в администрации президента США пообещали России "должный ответ" за организованные кибератаки в Украине.
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