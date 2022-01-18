Мелани Жоли перед этим встречалась с Дмитрием Кулебой. Это случилось 18 января во время официального визита в Украину.

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Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады

Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах относительно безопасности вокруг Украины. Обменялись видением по стабилизации ситуации,
– написал Зеленский.

Президент заверил, что глава канадского МИД в очередной раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

Кстати, на брифинге Мелани Жоли заявила, что Канада предоставит Украине вооружение. В частности речь идет о военном оборудовании.

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Полный текст публикации Владимира Зеленского

Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах относительно безопасности вокруг Украины. Обменялись видением по стабилизации ситуации. Канада в очередной раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости.