Кулеба та Боррель розмовляли напередодні засідання Ради Євросоюзу, яке має відбутися 24 січня. Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії.

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На чому наголосив Кулеба

Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії. Мовиться, зокрема, про підготовку жорстких санкцій Європейського союзу проти держави-агресорки на випадок подальшої ескалації.

Кожна країна ЄС має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою,

– наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ також наголосив, що єдина правильна стратегія полягає у тому, щоб проявити твердість та діяти єдиним фронтом з Україною.

Боррель натомість розповів українському колезі про підсумки неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Він запевнив, що Брюссель чітко розуміє: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

Немає підстав для паніки, – МЗС

Кулеба запевнив Борреля, що ситуація – під контролем, попри підвищений рівень загрози. За словами урядовця, підстав для паніки чи розхитування ситуації всередині країни немає. Він додав, що нічого не загрожує й фінансовій стабільності України. Адже 2021 рік вдалося завершити з рекордними економічними показниками.

Довідка. Мовиться про найвищий рівень доларового ВВП з часів відновлення Незалежності та 10-річний рекорд обсягів експорту.

ЄС підтримуватиме Україну

Глава європейської дипломатії погодився, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Задля цього Москва негативно впливає на економічні й фінансові процеси. Боррель підкреслив, що в ЄС й надалі готові підтримувати Україну у цих сферах. Також сторони обговорили глобальну кібератаку на державні українські сайти.

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