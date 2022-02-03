Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев. Такое признание полностью исключает возможность минских договоренностей.

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По словам Иноземцева, именно эту тему, как мантру, Путин повторяет во время почти каждого своего выступления и переговоров с представителями других стран.

Фактически признание Россией боевиков на Донбассе будет означать, что минские договоренности закончились по вине Кремля, а Путин обвиняет в их "развале" исключительно украинскую сторону.

Думаю, что этого (признания боевиков – 24 канал) не произойдет, потому что прекрасная мечта Путина вернуть эти территории в состав Украины для полной дестабилизации украинской политической жизни не меняется. Владислав Иноземцев Российский экономист

Как отметил Иноземцев, у Путина в Украине есть определенное количество сторонников в политических силах. Также часть украинского бизнеса заинтересована в сотрудничестве с Россией.

"Поэтому здесь будет полномасштабная пропагандистская и цифровая война со своими провокациями, обострениями. От этого уже никуда не деться", – добавил экономист.

Обратите внимание! В Кремле считают, что признание боевиков на Донбассе якобы позволит "защитить народы республик от внешних угроз", а также укрепить стабильность в регионе.

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