Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев. Такое признание полностью исключает возможность минских договоренностей.
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По словам Иноземцева, именно эту тему, как мантру, Путин повторяет во время почти каждого своего выступления и переговоров с представителями других стран.
Фактически признание Россией боевиков на Донбассе будет означать, что минские договоренности закончились по вине Кремля, а Путин обвиняет в их "развале" исключительно украинскую сторону.
Думаю, что этого (признания боевиков – 24 канал) не произойдет, потому что прекрасная мечта Путина вернуть эти территории в состав Украины для полной дестабилизации украинской политической жизни не меняется.
Как отметил Иноземцев, у Путина в Украине есть определенное количество сторонников в политических силах. Также часть украинского бизнеса заинтересована в сотрудничестве с Россией.
"Поэтому здесь будет полномасштабная пропагандистская и цифровая война со своими провокациями, обострениями. От этого уже никуда не деться", – добавил экономист.
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Возможное признание боевиков Россией: что известно
- Россия на протяжении 8 лет поддерживает и контролирует боевиков на Донбассе. Несмотря на это, Кремль до сих пор официально не признал оккупационные республики.
- Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты, которые и начали разрабатывать соответствующий законопроект.
- Документ 19 января зарегистрировали в Госдуме. Законопроект планируют рассмотреть уже в феврале.
- Кроме того, коммунисты обратились к Путину с просьбой как можно быстрее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
- Во время заседания Трехсторонней контактной группы 26 января российская делегация пыталась оправдать свои попытки узаконить боевиков на Донбассе.