Нападение на Украину посол России в США назвал невыгодным. Такое заявление Анатолий Антонов сделал в эфире одной из пропагандистских программ.

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Дипломат традиционно обвиняет Запад

В лучших традициях российской пропаганды Анатолий Антонов обвинил Запад в "панике" и эскалации из-за якобы игнорирования "гарантий безопасности".

Россия не собирается ни на кого нападать. Нам это не нужно, нам это невыгодно. Это не отвечает нашим интересам,

– заявил Антонов.

Вместе с тем посол России предположил разрыв дипломатических отношений с США, однако добавил, что такое решение может принять только глава Кремля Владимир Путин.

Россия проводит учения возле Украины

Россия уже несколько месяцев стягивает войска к границе с Украиной. Ряд западных СМИ неоднократно писали о планах Кремля начать вторжение в Украину. Однако в Москве от таких заявлений открещиваются.

Причиной взыскания войск называют проведение учений – в частности на территории Беларуси и в оккупированном украинском Крыму.

Кроме того, российское Минобороны анонсировало учения в Ростовской области в 50 километрах от украинской границы. Их запланировали на 11 февраля.

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