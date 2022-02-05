Страна-оккупант проводила учения с подразделениями военных беспилотников с другими частями, которые Россия разместила на территории оккупированного ею украинского полуострова. Также в учениях использовали артиллерию.

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Какую технику использовали оккупанты

Кроме беспилотников, оккупанты приобщили к учениям в Крыму системы залпового огня, гаубицы и минометные подразделения. Военные страны-агрессора отрабатывали стрельбу и смену позиций.

Также оккупанты во время учений выполняли задачи по "обороне морского побережья".

Всего к учениям привлекли около 20 расчетов артиллерии и беспилотников черноморского флота России.

Россия стягивает войска к Украине: главное

Еще с осени 2021 года Россия начала стягивать войска ближе к границам с Украиной. Именно так российский контингент появился недалеко от границы России и Украины, в Беларуси и оккупированном Крыму.

Все свои военные маневры Кремль прикрывает учениями. Хотя для этого перебрасывают технику и военных с Дальнего Востока.

Кроме того, Россия проводит "учения" боевиков на Донбассе и готовит их якобы к "провокациям с украинской стороны". Более того, обеспечивает их техникой и горючим.

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