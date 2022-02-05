О тренировках, которые военнослужащие проводят с комплексами NLAW, в сети сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Военные учения с использованием NLAW

Украинские военные из 169 учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях,

– отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, Украина в середине января получила несколько партий военной помощи от Великобритании. В частности, противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Противотанковые ракетные комплексы NLAW: что о них известно

NLAW – это шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета, которая позволяет уничтожать бронированную технику противника и поражать цели как на земле, так и в воздухе. Гранатомет одноразовый, он работает по принципу "выстрелил – забыл".

Комплекс весит всего 12,5 килограмма, а дальность стрельбы до 800 метров. Время, необходимое для активации системы и открытия огня, составляет всего 2-3 секунды.

Учения с использованием NLAW: Фото учебного центра "Десна"

Обратите внимание! Ранее стало известно, что украинские военные учатся использовать американский противобункерный гранатомет M141 Bunker Defeat Munition. Учения проходят в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Там уже завершают тренировку второй группы военнослужащих.

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Текст сообщения Сухопутных войск ВСУ:

Военнослужащие 169 Учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.