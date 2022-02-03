Сборы проводятся на базе Военного института танковых войск в Харькове. 2 февраля началась практическая фаза занятий под руководством Госпогранслужбы.

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Военные приобретали практические навыки

Руководителем занятий был назначен полковник Юрий Сытник. Он возглавляет отдел экологической безопасности и гражданской защиты командования сил поддержки ВСУ. "Основная цель сбора – это необходимость постоянного наращивания практических умений и навыков", – подчеркнул он.

Участникам представили новейшую технику

Военных учили работать с комплексами автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов. Такое занятие организовали на пункте пропуска через государственную границу "Гоптовка".

Специалисты ГНСУ представили участникам сборов новейшие образцы вооружения и используемой техники, чтобы выявлять незаконное перемещение источников ионизирующего излучения.

Военные проводят учения на Харьковщине / Фото Генштаба ВСУ

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