Изменения предусматривают, что увеличится численность ВСУ, вырастет зарплата и решат проблемы с жильем. Об этом заявил глава оборонного ведомства Алексей Резников.

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С сильной армией у Кремля и мыслей не будет о нападении

Также хотят повысить мотивацию для службы в армии, укрепив соцзащиту военных и их семей.

Вызовы меняются. Россия открыто угрожает масштабной эскалацией. Президент поставил задачу: исходя из наших возможностей, предложить такую модель армии, чтобы ни у кого в Кремле даже мысли не возникало напасть на Украину,

– сказал Резников.

По его словам, украинская армия сейчас состоит из трех категорий лиц: профессиональные кадровые военные, контрактники и срочники.

"Эти люди имеют разную подготовку, мотивацию, видение того, чем является армия в их жизни. Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва", – говорит глава Минобороны.

Как будут отказываться от призыва

Согласно указу Зеленского, с 2022 по 2025 годы будут поэтапно увеличивать численность ВСУ до 100 тысяч человек. Отказ от призыва – один из инструментов выполнения плана.



Указ предусматривает различные изменения / Инфографика 24 канала

Есть несколько этапов того, как будут внедрять изменения. Отдельно:

Первый этап: призыв сохраняется, но есть альтернативная краткосрочная подготовка. Она продлится 3 – 4 месяца.

призыв сохраняется, но есть альтернативная краткосрочная подготовка. Она продлится 3 – 4 месяца. Второй этап: те, кто прошел такую подготовку, под призыв не будут попадать, но получат базовые военные знания.

те, кто прошел такую подготовку, под призыв не будут попадать, но получат базовые военные знания. Третий этап: с 1 января 2024 года планируют призыв полностью заменить на короткую интенсивную подготовку. При этом периодически будут проводить тренировки и сборы, чтобы сохранять навыки.

Кабмин изменит бюджет ради ВСУ

Президент во время заседания Верховной Рады 1 февраля подписал указ о переходе на профессиональную армию. Он рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Теперь Кабинет Министров должен подготовить изменения в государственный бюджет на 2022 год. В главном финансовом документе стране должны заложить финансирование на повышение денежного обеспечения военных ВСУ до уровня не менее двукратного размера минимальной зарплаты.

Также Владимир Зеленский подписал указ о сроках призывов на срочную военную службу в 2022 году. Они будут стартовать в апреле и октябре.

Что говорил президент об указе: смотрите видео