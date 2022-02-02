Зміни передбачають, що збільшиться чисельність ЗСУ, зросте зарплатня та вирішать проблеми з житлом. Про це заявив очільник оборонного відомства Олексій Резніков.
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З сильною армією в Кремля й думок не буде про напад
Також хочуть підвищити мотивацію для служби в армії, зміцнивши соцзахист військових та їх родин.
Виклики змінюються. Росія відкрито погрожує масштабною ескалацією. Президент поставив завдання: виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну,
– сказав Резніков.
За його словами, українська армія зараз складається з трьох категорій осіб: професійні кадрові військові, контрактники та строковики.
"Ці люди мають різну підготовку, мотивацію, бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву", – каже очільник Міноборони.
Як будуть відмовлятись від призову
Згідно з указом Зеленського, з 2022 по 2025 роки будуть поетапно збільшувати чисельність ЗСУ до 100 тисяч осіб. Відмова від призову – один із інструментів виконання плану.
Указ передбачає різні зміни / інфографіка 24 каналу
Є кілька етапів того, як будуть впроваджувати зміни. Зокрема:
- Перший етап: призов зберігається, але є альтернативна короткострокова підготовка. Вона триватиме 3 – 4 місяці.
- Другий етап: ті, хто пройшов таку підготовку, під призов не потраплятимуть, але отримають базові військові знання.
- Третій етап: з 1 січня 2024 року планують призов повністю замінити на коротку інтенсивну підготовку. При цьому періодично будуть проводити тренування та збори, щоб зберігати навички.
Кабмін змінить бюджет заради ЗСУ
- Президент під час засідання Верховної Ради 1 лютого підписав указ про перехід на професійну армію. Він розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.
- Тепер Кабінет Міністрів має підготувати зміни до державного бюджету на 2022 рік. У головному фінансовому документі країні повинні закласти фінансування на підвищення грошового забезпечення військових ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної зарплати.
- Також Володимир Зеленський підписав указ про терміни призовів на строкову військову службу в 2022 році. Вони стартуватимуть у квітні та жовтні.
Що казав президент про указ: дивіться відео