Зміни передбачають, що збільшиться чисельність ЗСУ, зросте зарплатня та вирішать проблеми з житлом. Про це заявив очільник оборонного відомства Олексій Резніков.

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З сильною армією в Кремля й думок не буде про напад

Також хочуть підвищити мотивацію для служби в армії, зміцнивши соцзахист військових та їх родин.

Виклики змінюються. Росія відкрито погрожує масштабною ескалацією. Президент поставив завдання: виходячи з наших можливостей, запропонувати таку модель армії, щоб ні в кого у Кремлі навіть думки не виникало напасти на Україну,

– сказав Резніков.

За його словами, українська армія зараз складається з трьох категорій осіб: професійні кадрові військові, контрактники та строковики.

"Ці люди мають різну підготовку, мотивацію, бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву", – каже очільник Міноборони.

Як будуть відмовлятись від призову

Згідно з указом Зеленського, з 2022 по 2025 роки будуть поетапно збільшувати чисельність ЗСУ до 100 тисяч осіб. Відмова від призову – один із інструментів виконання плану.



Указ передбачає різні зміни / інфографіка 24 каналу

Є кілька етапів того, як будуть впроваджувати зміни. Зокрема:

Перший етап: призов зберігається, але є альтернативна короткострокова підготовка. Вона триватиме 3 – 4 місяці.

призов зберігається, але є альтернативна короткострокова підготовка. Вона триватиме 3 – 4 місяці. Другий етап: ті, хто пройшов таку підготовку, під призов не потраплятимуть, але отримають базові військові знання.

ті, хто пройшов таку підготовку, під призов не потраплятимуть, але отримають базові військові знання. Третій етап: з 1 січня 2024 року планують призов повністю замінити на коротку інтенсивну підготовку. При цьому періодично будуть проводити тренування та збори, щоб зберігати навички.

Кабмін змінить бюджет заради ЗСУ

Президент під час засідання Верховної Ради 1 лютого підписав указ про перехід на професійну армію. Він розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.

Він розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби. Тепер Кабінет Міністрів має підготувати зміни до державного бюджету на 2022 рік. У головному фінансовому документі країні повинні закласти фінансування на підвищення грошового забезпечення військових ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної зарплати.

Також Володимир Зеленський підписав указ про терміни призовів на строкову військову службу в 2022 році. Вони стартуватимуть у квітні та жовтні.

Що казав президент про указ: дивіться відео