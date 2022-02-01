Президент України виступив 1 лютого на відкритті сьомої сесії Верховної Ради. Під час засідання глава держави підписав важливий указ.

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Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію

Володимир Зеленський повідомив про розроблення указу президента про зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.

Цей указ передбачає

збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня, не нижчого 3 мінімальних зарплат,

перехід України до засад професійної армії,

збільшення терміну дії контрактів,

розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей,

система кар'єрного росту офіцерів,

збільшення протягом наступних 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч людей професійної армії,

створення додаткових 20 бригад Збройних сил.

Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Він для того, щоб скоро й надалі був мир,

– наголосив Зеленський.

Далі президент у присутності народних депутатів підписав відповів документ.

Зеленський також зазначив, що Україна має сподіватися на власні сили, адже саме в її інтересах захист своєї країни.

До слова, перехід на професійну армію мав би означати наявність у країні лише контрактної служби. Водночас, чи означає цей указ відмову від призову, поки невідомо.

Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію: дивіться відео

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