Зеленський наголосив, що хоче, аби усі гілки влади, увімкнувши "шість відчуттів", усвідомили, як сильно Україна потребує єдності завжди та в усьому. Насамперед – у сприйнятті сьогодення та майбутнього.
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Ми маємо бути єдними у боротьбі за життя і за здоров'я,
– заявив Зеленський.
Єдність призводить до позитивних результатів
Український лідер зауважив, що легший перебіг хвороби, менше смертей та госпіталізацій – це результат єдності 15 мільйонів українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.
За словами Зеленського, єдність влади вчора, при ухваленні бюджету, – це вдвічі більша зарплата для медиків. Єдність влади сьогодні – нормальне проходження нових хвиль коронавірусу та достатнє забезпечення киснем і ліжками.
Зеленський наголосив, що сьогодні єдність потрібна не лише у справах, але й у словах.
Зеленського запросили у Раду
- У вівторок, 1 лютого, стартувала сьома сесія Верховної Ради. Вона триватиме до 22 липня. Своєю чергою восьма сесія розпочнеться у вересні 2022 року.
- Зеленського запросили виступити у Раді. Окрім того, спікер Руслан Стефанчук розповів, що листи зі запрошеннями надіслали й іншим посадовим особам.
- Загалом через спалах коронавірусу до 11 лютого народні обранці працюватимуть у комітетах.
- Відповідне рішення ухвалили 27 січня. "За" проголосували 233 народних обранці.
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