Зеленський наголосив, що хоче, аби усі гілки влади, увімкнувши "шість відчуттів", усвідомили, як сильно Україна потребує єдності завжди та в усьому. Насамперед – у сприйнятті сьогодення та майбутнього.

Зауважте Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію

Ми маємо бути єдними у боротьбі за життя і за здоров'я,

– заявив Зеленський.

Єдність призводить до позитивних результатів

Український лідер зауважив, що легший перебіг хвороби, менше смертей та госпіталізацій – це результат єдності 15 мільйонів українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

За словами Зеленського, єдність влади вчора, при ухваленні бюджету, – це вдвічі більша зарплата для медиків. Єдність влади сьогодні – нормальне проходження нових хвиль коронавірусу та достатнє забезпечення киснем і ліжками.

Зеленський наголосив, що сьогодні єдність потрібна не лише у справах, але й у словах.

Зауважте! Зеленський наголосив, що ситуація в економічній сфері в Україні стабілізується. У січні надходження до бюджету перевиконали на 7 мільярдів.

Зеленського запросили у Раду

У вівторок, 1 лютого, стартувала сьома сесія Верховної Ради. Вона триватиме до 22 липня. Своєю чергою восьма сесія розпочнеться у вересні 2022 року.

Зеленського запросили виступити у Раді. Окрім того, спікер Руслан Стефанчук розповів, що листи зі запрошеннями надіслали й іншим посадовим особам.

Загалом через спалах коронавірусу до 11 лютого народні обранці працюватимуть у комітетах.

Відповідне рішення ухвалили 27 січня. "За" проголосували 233 народних обранці.

Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію: дивіться відео