В Офісі Президента назвали деталі указу, який 1 лютого на засіданні Верховної Ради підписав Зеленський. У документі йдеться про формування в Україні професійної армії.

До теми Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію

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Указ передбачає поступовий перехід до формування Збройних сил України на професійній основі.

Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи проходження строкової служби та припинення призову громадян на строкову військову службу з 1 січня 2024 року,

– зазначили в ОП.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має підготувати зміни до державного бюджету на 2022 рік. У головному фінансовому документі країні повинні закласти фінансування на підвищення грошового забезпечення військових ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної зарплати.

Крім того, у планах підвищення протягом 2023 року грошового забезпечення військових, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Зеленський наголосив, що "цей указ – старт переходу України на професійну армію". Він також звернув увагу: держава має захищати тих, хто захищає її. Він зазначив, що Україна цінує підтримку всіх, але має розраховувати насамперед на себе та своїх військових.

Підписання указу про армію на засіданні Ради: що відомо

Володимир Зеленський у сесійній залі парламенту підписав указ "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії".

Президент наголосив, що документ спрямований на підвищення рівня забезпечення українських військових, збільшення чисельності та зміцнення ЗСУ.

Указ передбачає

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3 мінімальних зарплат;

перехід України до засад професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей;

систему кар'єрного зростання офіцерів;

збільшення протягом наступних 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб і створення в армії додаткових 20 бригад.

Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію: дивіться відео