В полевых условиях военные тренировали слаженность расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган". Ситуация была максимально похожа на боевую.

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В ВСУ говорят, что бойцы быстро выдвинулись из района сосредоточения и совершили марш.

Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции при ведении огня и предоставлении команд на открытие огня,

– рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме этого на учениях отработали, как будут действовать, когда приходит приказ совершить внутренний позиционный маневр. Также тренировались, что делать при приказе на отбой и уход с огневой позиции.

Украинские защитники готовы защищать страну

Как отметил Сергей Наев, военные на высоком уровне показали действия прикрытия воздушного подразделения. Также они точно отработали прикрытие дымовым занавесом, если бы пришлось покидать огневые позиции.

Учения показали готовность украинских военнослужащих своевременно реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить нашу страну и каждого ее жителя,

– подчеркнул генерал.

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