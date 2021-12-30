Согласно документу, призывов на службу будет 2. Они будут проходить с апреля по июнь и с октября по декабрь.

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Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки, также состоится в апреле – июне и октябре – декабре.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия начнутся на месяц раньше этих дат.

Призванные военнослужащие срочной воинской службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил,

– отметили в Офисе Президента.

Чем будут заниматься призванные на службу

Военных будут привлекать к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса. Также их будут назначать на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме дислоцируемых на Донбассе.

Кому предоставят отсрочку

Учащимся гражданам призывного возраста. Так, студенты дневной формы обучения получат отсрочку на весь период получения образования.

Студентам профессионального высшего или высшего образования, которые учатся на интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Украинцам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования. Им отсрочку могут предоставить по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности или по состоянию здоровья.

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