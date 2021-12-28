Об этом рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что Генштаб в течение года будет создавать соответствующие документы.

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Воинский учет будут улучшать в течение года

По словам Маляр, на внедрение электронной системы воинского учета есть целый 2022 год. Именно столько продлится выполнение закона.

В течение 2022 года Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным,

– объяснила она.

Как отметила заместительница министра, во время процесса также будут пересматривать уже действующие нормы. "Мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать этот процесс. В части, в которой это будет технически возможно", – добавила Маляр.

Заметьте! По мнению Анны Маляр, государство вводит военный учет, чтобы навести порядок и знать возможный потенциал, так как сейчас существует проблема разрушенной системы учета.

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Министерство обороны обнародовало 17 декабря нормы, в соответствии с которыми расширили перечень специальностей и профессий. Он предусматривает принятие женщин на воинский учет.

Речь идет о том, что на учет обязательно должны встать журналистки, операторши, пиарщицы, издательницы, библиотекарши, переводчицы, медики, финансистки и тому подобное.

Также есть информация, что директора предприятий должны контролировать, чтобы на воинский учет встали все женщины, которые работают в компании. У новых работников будут проверять наличие соответствующих документов.

Познавательно – больше деталей о воинском учете: смотрите видео



Текст публикации Анны Маляр:

Сегодня в утреннем эфире на 1 + 1 говорили о воинском учете женщин. Учет – это НЕ призыв и НЕ мобилизация! Приказ 313 не неожиданный.

В марте этого года приняли Закон, который ввел именно такой учет. Поддержали абсолютное большинство фракций. То есть это совместное парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы воинского учета.

Приказ является исполнением этого закона. Воинский учет женщин был и раньше. К примеру постановлением КМУ за 1994 предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для постановки женщин на воинский учет. Что интересно, до 2008 было запрещено обнародовать это постановление.

С тех пор часть профессий исчезла, другие – появились. Порядок постановки на воинский учет требует обновления и усовершенствования.

Зачем государство это делает? Чтобы навести порядок в воинском учете и знать потенциал. Так как одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014, – это разрушенная система воинского учета.

Нужно ли уже завтра идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы)? Нет. На это есть целый 2022 год. Потому что выполнение закона об обновлении системы воинского учета продлится в течение всего года.

В течение 2022 года Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматривать уже действующие нормы.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать этот процесс. В части, в которой это будет технически возможно.