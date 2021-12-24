Об этом в эфире 24 канала рассказала политик и нардеп VIII созыва Виктория Войцицкая. Она попыталась получить воинский учет.
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Какие документы нужно с собой принести
По словам Войцицкой, она самостоятельно решила пойти в военкомат по месту регистрации. Сначала посмотрела на сайте, где он расположен, какие документы нужно с собой принести и часы работы. "Выяснилось, что берут документы только 2 дня в неделю", – добавила она.
Немножко сложная бюрократическая процедура, но оно на самом деле звучит так, как будет на практике. Я в этом уверена,
– подчеркнула политик.
Войцицкая объяснила, что на самом деле нужно было иметь с собой копии всех документов. Говорится про:
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- свидетельство о браке (если есть);
- диплом о высшем образовании;
- идентификационный код;
- паспорт.
Войцицкая прокомментировала воинский учет для женщин: смотрите видео
Работники военкомата удивляются
"Из-за того, что у меня не было копий документов меня вежливо попросили подготовить соответствующий пакет документов и принести в следующий раз, когда будет он готов", – пояснила она.
Войцицкая сказала, что ее сначала спросили, где она была раньше. "Я говорю:" нигде не была. Я впервые встала на учет. У меня нет звания, не заканчивала военную кафедру", – поделилась политик.
У человека, находившегося на входе, был маленький ступор. Был вопрос: "А для чего вы тогда пришли сюда?",
– вспомнила она.
Изменения относительно военнообязанных: коротко
- Минобороны обнародовали 17 декабря нормы, согласно которым расширили перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет.
- Речь идет о том, что на учет обязательно должны становиться женщины-журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики, медики, финансисты и тому подобные.
- Также известно, что директора предприятий должны проконтролировать, чтобы на воинский учет встали все женщины, которые работают в компании. У новых работников будут проверять наличие соответствующих документов.