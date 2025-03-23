Полеты рядом с оккупированным полуостровом, но без нарушения воздушного пространства, являются обычной практикой. Таким мнением с 24 Каналом поделился военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что в других регионах такое тоже фиксируют.

Смотрите также Французского ученого не пустили в США, потому что в личной переписке он критиковал Трампа

Что делают западные суда над Черным морем

Разведчики других стран, патрульные самолеты, боевые корабли могут демонстрировать свое присутствие или проводить разведывательную работу. Неизвестно, постоянно ли Франция находилась в воздушном пространстве Черного моря, но относительно американских самолетов, то такая практика всем известна.

Я очень сомневаюсь, что французы указывают украинцам на прямые цели в Крыму. Но можно предположить, что собранная таким образом информация, например, если датчики фиксируют электронную активность определенных средств, являются полезными для Украины,

– подчеркнул Давид Шарп.

Мы уже были свидетелями, когда российские истребители шли на конфронтацию с самолетами НАТО, подходили на опасное расстояние, пробовали маневрировать. Это провоцировало различные инциденты, перепалки на дипломатическом уровне.

В любом случае присутствие западных самолетов важно. Если от него есть практическая польза в смысле обмена разведданными, то такое присутствие можно оценивать как положительное. Но переоценивать полеты судов также не стоит. Они не напугают Кремль и не будут иметь решающего значения.