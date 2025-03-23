Польоти поруч з окупованим півостровом, але без порушення повітряного простору, є звичною практикою. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що в інших регіонах таке теж фіксують.

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Що роблять західні судна над Чорним морем

Розвідники інших країн, патрульні літаки, бойові кораблі можуть демонструвати свою присутність або проводити розвідувальну роботу. Невідомо, чи Франція постійно перебувала у повітряному просторі Чорного моря, але щодо американських літаків, то така практика всім відома.

Я дуже сумніваюся, що французи вказують українцям на прямі цілі в Криму. Але можна припустити, що зібрана в такий спосіб інформація, наприклад, якщо датчики фіксують електронну активність певних засобів, є корисними для України,

– підкреслив Давид Шарп.

Ми вже були свідками, коли російські винищувачі йшли на конфронтацію з літаками НАТО, підходили на небезпечну відстань, пробували маневрувати. Це провокувало різні інциденти, перепалки на дипломатичному рівні.

У будь-якому разі присутність західних літаків важлива. Якщо від нього є практична користь в сенсі обміну розвідданими, то таку присутність можна оцінювати як позитивну. Але переоцінювати польоти суден також не варто. Вони не налякають Кремль і не матимуть вирішального значення.