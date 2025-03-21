Про це пише Le Monde із посиланням на заяву міністра освіти Франції Філіпа Батиста, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з французьким вченим

Так, інцидент стався 9 березня, коли неназваний французький дослідник у галузі космічних наук зазнав вибіркової перевірки після прибуття до США. Федерали обшукали робочий комп’ютер та особистий телефон вченого.

Філіп Батист розповів, що науковець прямував на конференцію поблизу Х’юстона, проте йому відмовили у в’їзді до Сполучених Штатів та депортували.

Цю дію нібито вжила влада США через те, що телефон дослідника містив розмови з колегами та друзями, в яких він висловлював особисту думку щодо дослідницької політики, яку проводить адміністрація Трампа,

– пояснив міністр.

Науковця нібито звинуватили в повідомленнях, "які відображають ненависть до Трампа і можуть бути охарактеризовані як тероризм". Професійне та особисте обладнання чоловіка конфіскували, а за справу взялося ФБР. Проте невдовзі звинувачення зняли.

До речі, нещодавно французький євродепутат Рафаель Глюксманн закликав США повернути Статую Свободи, оскільки американська влада більше не підтримує цінності свободи. Ця скульптура була подарована Францією як символ дружби у 1886 році. Речниця Трампа Керолайн Левітт у відповідь заявила, що "тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою".