Про це в ефірі 24 каналу розповіла політикиня та нардепка VIII скликання Вікторія Войціцька. Вона спробувала отримати військовий облік.
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Які документи потрібно із собою принести
За словами Войціцької, вона самостійно вирішила піти у військкомат за місцем реєстрації. Спочатку подивилася на сайті, де він розташований, які документи потрібно із собою принести та години роботи. "З'ясувалося, що беруть документи лише 2 дні на тиждень", – додала вона.
Трішки складна бюрократична процедура, але воно насправді звучить так, аніж буде на практиці. Я у цьому впевнена,
– наголосила політикиня.
Войціцька пояснила, що насправді потрібно було мати із собою копії всіх документів. Мовиться про:
- свідоцтво про народження дітей (якщо є);
- свідоцтво про одруження (якщо є);
- диплом про вищу освіту;
- ідентифікаційний код;
- паспорт.
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Працівники військкомату дивуються
"Через те, що у мене не було копій документів мене чемно попросили підготувати відповідний пакет документів і принести наступного разу, коли буде він готовий", – пояснила вона.
Войціцька сказала, що її спочатку запитали, де вона була раніше. "Я кажу: "Ніде не була. Я вперше встала на облік. У мене немає звання, не закінчувала військову кафедру", – поділилась політикиня.
У людини, яка перебувала на вході, був маленький ступор. Було запитання: "А для чого ви тоді прийшли сюди?",
– згадала вона.
Зміни щодо військовозобов'язаних: коротко
- Міноборони оприлюднили 17 грудня норми, згідно з якими розширили перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік.
- Мовиться про те, що на облік обов'язково мають ставати журналістки, операторки, піарниці, видавчині, бібліотекарки, перекладачки, медики, фінансистки тощо.
- Також відомо, що директори підприємств мають проконтролювати, щоб на військовий облік встали всі жінки, які працюють у компанії. У нових працівників перевірятимуть наявність відповідних документів.