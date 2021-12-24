Про це в ефірі 24 каналу розповіла політикиня та нардепка VIII скликання Вікторія Войціцька. Вона спробувала отримати військовий облік.

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Які документи потрібно із собою принести

За словами Войціцької, вона самостійно вирішила піти у військкомат за місцем реєстрації. Спочатку подивилася на сайті, де він розташований, які документи потрібно із собою принести та години роботи. "З'ясувалося, що беруть документи лише 2 дні на тиждень", – додала вона.

Трішки складна бюрократична процедура, але воно насправді звучить так, аніж буде на практиці. Я у цьому впевнена,

– наголосила політикиня.

Войціцька пояснила, що насправді потрібно було мати із собою копії всіх документів. Мовиться про:

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

свідоцтво про одруження (якщо є);

диплом про вищу освіту;

ідентифікаційний код;

паспорт.

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"Через те, що у мене не було копій документів мене чемно попросили підготувати відповідний пакет документів і принести наступного разу, коли буде він готовий", – пояснила вона.

Зауважте! Політикиня зауважила, що після подачі документів комісія розглядає, чи направляти на медогляд. Після цього вже вирішують, чи ставити на облік.

Войціцька сказала, що її спочатку запитали, де вона була раніше. "Я кажу: "Ніде не була. Я вперше встала на облік. У мене немає звання, не закінчувала військову кафедру", – поділилась політикиня.

У людини, яка перебувала на вході, був маленький ступор. Було запитання: "А для чого ви тоді прийшли сюди?",

– згадала вона.

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