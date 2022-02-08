Олег Николенко – спикер МИД Украины в комментарии 24 каналу отметил, что на сегодня Киев превратился в мировой дипломатический центр. Украину посещает много иностранных гостей.

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Кроме того, параллельно происходят многие телефонные разговоры. У Владимира Зеленского очень насыщенный график.

Утверждения о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности,

– подчеркнул Николенко.

Он также заверил, что никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии.

Бербок сообщила об изменении планов

Бербок в свою очередь сообщила об изменении планов. Министр рассказала: сначала планировалось, что она прибудет в Украину вместе с Жаном-Ивом Ле Дрианом – главой МИД Франции. В то же время впоследствии французская сторона несколько изменила эти планы.

"Наша поездка была запланирована с моим французским коллегой, мы планировали встретиться с президентом Владимиром Зеленским. А сейчас изменились планы поездки", – отметила Бербок.

Обратите внимание! В материале CNN говорилось, что Зеленский якобы отменил встречу с Бербок из-за отказа Германии предоставлять Украине оружие. Кроме того, министр якобы не смогла ответить, откажется ли Германия от скандального "Северного потока-2", если Россия вторгнется в Украину.

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