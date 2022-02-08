В то же время CNN со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщает: встреча не состоялась из-за позиции Германии. В частности, из-за того, что Бербок не ответила, откажется ли Германия от скандального газопровода "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину.

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Кроме того, еще одной причиной для отмены встречи стал "отказ Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно".

Многие в Восточной Европе и в Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада,

– говорится в сообщении.

В то же время Олаф Шольц – канцлер Германии отметил, что ничего не знает об отказе Зеленского встречаться с Бербок.

Разговор Бербок и Шмыгаля

В Киеве Бербок встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он подчеркнул, что Украина максимально консолидирует своих основных международных партнеров. А также – надеется на дальнейшую поддержку нашего государства и непоколебимую позицию Берлина.



Встреча Бербок и Шмыгаля / Пресс-служба Кабмина

Шмыгаль подчеркнул сверхважность противодействия российским гибридным угрозам. Кроме того, премьер-министр заверил: европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменным курсом для украинского правительства.

Украина и Германия нашли точки соприкосновения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: важно не то, что именно Германия не может сделать. Стоит акцентировать внимание на том, что она может сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности.

"Наша задача состоит в том, чтобы найти точки соприкосновения и решения. Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения", – подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, его переговоры с Бербок были очень откровенными. Сейчас украинская сторона будет ждать шаг от немецкого правительства.

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