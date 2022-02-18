У парламенті були слухання щодо ставлення Заходу до політики Росії. Тоді опозиційний блок ХДС/ХСС, який очолює Фрідріх Мерц, запропонував ініціативу "Протидія політиці Росії єдністю Заходу".

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Просили дати зброю Україні

У документі закликали німецький уряд негайно змінити свій курс та дозволити постачати в Україну товари військового призначення та зброю.

На думку опозиції, німецький уряд правильно вчинив, коли утримався від поставок зброї Україні на тлі переговорів у нормандському форматі. Однак ця позиція вже застаріла, адже Росія стрімко нарощує війська на кордоні.

Це суперечить букві та духу Мінських угод та різко погіршує ситуацію з безпекою,

– мовиться у документі.

Додали, що через свою ідеологічну позицію уряд всього за кілька тижнів "розбив багато фарфору". Відтак опозиціонери закликали не ставити під загрозу "величезне зростання довіри до Німеччини за 16 років перебування Ангели Меркель на міжнародній арені".

Така політика дратує партнерів у ЄС та НАТО

Блок застеріг владу, що слід покласти край "небезпечному курсу коливання в політиці щодо Росії". Опозиціонери вважають, що політика чинного уряду викликає роздратування у партнерів по НАТО та ЄС.

Наголосили: треба "чітко і недвозначно" назвати Росію причиною загрозливої ситуації та вжити необхідних заходів.

Попри це, заяву ХДС/ХСС відхилили інші парламентарі.

Зверніть увагу! Фрідріх Мерц й раніше висловлювався за продаж Україні оборонної зброї з огляду на російську загрозу. Він закликав Берлін не блокувати постачання з інших країн.

Що цьому передувало

Навіть на тлі нової загрози агресії Росії Німеччина відмовляється постачати Україні зброю.

Щоправда, німецький канцлер Олаф Шольц запевняє, у разі нападу держава-агресорка матиме жорсткі наслідки.

Допомагати Берлін хоче іншим способом. Міністерка оборони Німеччини заявила про те, що держава збирається надіслати 5 тисяч захисних військових шоломів.

Україна закликає Німеччину змінити таку позицію. Міністр оборони України Олексій Резніков попросив не блокувати постачання зброї.

Тему зброї також піднімав президент Володимир Зеленський під час перемовин із Шольцем у Києві.

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