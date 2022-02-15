Аби повернутися в Україну, їй потрібно було зробити пересадку. Втім, через загрозу нового вторгнення Росії з цим виникли труднощі, розповіла вона у коментарі 24 каналу.

До теми Українцям, які застрягнуть за кордоном через скасування рейсів, обіцяють допомогу

Спочатку рейс перенесли, потім – скасували

Маршрут українки мав бути таким: Ліма (столиця Перу) – Амстердам – Київ. Проблеми почалися після прибуття у Нідерланди. У Грендович та її подруги були квитки на вечірній рейс з Амстердаму (11 лютого), який мав приземлитися у Києві вночі проти 12 лютого. Спочатку їхній виліт перенесли на ранок. Втім, згодом пасажирам повідомили, що цей рейс взагалі скасували.

Зверніть увагу! Олеся мала повертатися рейсом нідерландської авіакомпанії KLM. Втім, 12 лютого там заявили, що скасовують усі рейси до Києва. Їх відновили аж через 2 дні.

"Найважче у моїй поїздці у Перу – не jet lag, гірська хвороба чи жорсткий темп, а паніка навколо ситуації в Україні", – підкреслила львів'янка.

Як львів'янка поверталася в Україну

За словами Олесі, комунікація зі службою підтримки KLM давалася складно. Дівчатам довелося розв'язувати усі важливі питання самотужки. "В аеропорту Амстердама всі були налякані, коли чули, що ми летимо в Україну", – пригадала Грендович.

Аби не застрягнути за кордоном на невизначену кількість часу, разом з подругою вона почала шукати шляхи повернення додому. Була можливість придбати квитки на рейс Turkish Airlines або МАУ. Дівчата обрали українську компанію, адже розуміли, що так буде безпечніше. Мовляв, вона скасовувати рейси не мала б.

Нові квитки купляли за свої гроші

Дорога додому зайняла майже 2 доби. На новий квиток довелося незаплановано витратити близько 8 тисяч гривень. При цьому, гарантій того, що авіакомпанія KLM відшкодує ці гроші – фактично немає. "Нам сказали, що це був наш вибір – купувати квитки в інших, а не чекати, поки вони розв'яжуть це питання", – зазначила Грендович. Й додала, що найближчих рейсів компанії довелося б чекати кілька днів. І не факт, що і їх би не скасували.

Дівчата намагатимуться зв'язатися зі службою підтримки KLM щодо повернення грошей за квиток. Втім, домогтися відшкодування буде досить важко. Адже, як пояснила Олеся, у правилах цієї авіакомпанії передбачено, що повернення за рейси, скасовані через "непередбачувані політичні обставини", не передбачається.

"Переживали, чи дійсно приземлимось у Києві"

Олеся підкреслила, що загалом ситуація була дуже тривожною. Адже рейс, яким вони з подругою врешті прилетіли до Києва, також спочатку затримали на годину. Тоді вони побачили новину про інцидент з літаком SkyUp, також української авіакомпанії (той вимушено приземлився у столиці Молдови, бо посадку в Україні заборонив лізингодавець з Ірландії).

"Тож ми не розуміли, що буде з нашим рейсом. Вже перед вильотом я запитала в бортпровідника, чи ми точно летимо в Україну. Він відповів, що так, але дуже невпевнено. Тож до кінця не було достеменно ясно, чи ми не будемо змінювати траєкторію руху", – пригадала львів'янка.

На фразі "пані та панове, говорить капітан", я взагалі перестала дихати. 2 доби дороги і я плакала від фрази "за кілька хвилин починаємо посадку в Борисполі",

– поділилася спогадами Грендович.



Олеся з іншими мандрівниками вже в Україні / Фото з особистого архіву

Проблеми в авіапросторі України: що відомо

Авіакомпанія SkyUp вирішила скасувати рейси з 14 по 16 лютого. Там наголосили, що не можуть ігнорувати вимоги лізингодавців й чекають на розв'язання ситуації на державному рівні.

Німецька Lufthansa не виключила, що припинить літати в Україну. Мовляв, таку можливість розглядають, але остаточне рішення наразі ще не ухвалене.

Врешті, уряд вирішив виділити понад 16 мільярдів, щоб розблокувати польоти над нашою державою. У Зеленського кажуть, що готові гарантувати безпеку літаків в українському авіапросторі.

Крім цього, у Кабміні пообіцяли, що підготують й план повернення українців з-за кордону, якщо їхні авіарейси будуть скасовані.

Уряд виділив гроші, щоб гарантувати польоти над Україною: дивіться відео