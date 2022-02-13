Можливе скасування авіарейсів в Україну прокоментував очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков. Він зазначив, що влада очікує на стабілізацію ситуації найближчим часом.

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Українцям обіцяють допомогу з поверненням додому

Міністр запевнив, що Кабінет Міністрів, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення.

У випадку потреби держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону,

– наголосив Кубраков.

Глава відомства пояснив що ринки страхових послуг є вразливими до інформаційного поля, як і ринки капіталу.

Нагадаємо, Україна закривати свій повітряний простір наміру не має.

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