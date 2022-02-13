У Міністерстві інфраструктури України назвали такі заяви фейковими. І наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України.
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У відомстві додали, що відповідне рішення про закриття авіапростору не приймалося. Це питання обговорили на нараді за участі:
- керівництва Офісу Президента України,
- Державної авіаційної служби України,
- ДП "Украерорух",
- ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.
За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень,
– наголосили у Мінінфраструктури.
Водночас у відомстві додали, що у деяких перевізників виникають складнощі, пов'язані із коливаннями на ринках страхування.
"Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду", – мовиться у повідомленні.
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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков пояснив, що ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля.
Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону,
– прокоментував він.
Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зазначив, що участь у нараді взяли усі перевізники за участю Офісу президента та відповідних служб.
"Ми проводимо консультації з міжнародними партнерами та готуємо відповідні рішення уряду. Ми очікуємо, що найближчим часом ситуація стабілізується. Але у разі потреби держава забезпечить повернення всіх громадян України з-за кордону", – підсумував Найєм.
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