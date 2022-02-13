У Міністерстві інфраструктури України назвали такі заяви фейковими. І наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України.

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У відомстві додали, що відповідне рішення про закриття авіапростору не приймалося. Це питання обговорили на нараді за участі:

керівництва Офісу Президента України,

Державної авіаційної служби України,

ДП "Украерорух",

ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.

За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень,

– наголосили у Мінінфраструктури.

Водночас у відомстві додали, що у деяких перевізників виникають складнощі, пов'язані із коливаннями на ринках страхування.

"Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду", – мовиться у повідомленні.

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков пояснив, що ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля.

Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону,

– прокоментував він.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зазначив, що участь у нараді взяли усі перевізники за участю Офісу президента та відповідних служб.

"Ми проводимо консультації з міжнародними партнерами та готуємо відповідні рішення уряду. Ми очікуємо, що найближчим часом ситуація стабілізується. Але у разі потреби держава забезпечить повернення всіх громадян України з-за кордону", – підсумував Найєм.

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